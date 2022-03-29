Удар по зданию ОГА в Николаеве: спасатели достали из-под завалов тела троих погибших, 22 человека пострадали

29 марта, 12:24
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Здание Николаевской ОГА разрушено (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Здание Николаевской ОГА разрушено (Фото:Виталий Ким/Telegram)

По состоянию на 12:00 29 марта из-под завалов здания Николаевской ОГА, которое разрушили российские оккупанты, достали тела троих погибших.

По данным спасателей, 22 человека пострадали в результате обрушения здания. Из-под завалов были спасены 18 человек.

Поисково-спасательные работы продолжается, информация будет обновляться.

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Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации. Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

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