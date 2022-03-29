Полиция открыла уголовное дело против коллаборанта, объявившего себя «мэром» Мелитополя 29 марта, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Владимиру Рогову грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:Скриншот видео Телеканал TV5)

Украинские правоохранители открыли уголовное дело против пророссийсского коллаборанта, объявившего себя «главой» захваченного ВС РФ Мелитополя.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Речь идет о стороннике Кремля Владимире Рогове, который также называет себя «членом военно-гражданской администрации Запорожской области» и призывает местных жителей к сотрудничеству с российскими оккупантами.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

«Мужчина выступает перед горожанами с программой значительных послаблений жителям оккупированных территорий типа списания всех коммунальных и банковских долгов, снижения цены на жилищно-коммунальные услуги и т. д. Также у фигуранта есть Telegram-канал, в котором он излагает свое искаженное видение ситуации в стране и непосредственно на территории Запорожского края и в городе Мелитополь», — говорится в сообщении.

Действия злоумышленника были квалифицированы по ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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