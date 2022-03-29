«Способ отвлечь и обмануть». США не видят признаков, что Россия серьезно настроена на переговоры с Украиной — Блинкен

29 марта, 18:44
Цей матеріал також доступний українською
Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков того, что переговоры Украины и России «эффективно продвигаются вперед», поскольку Россия не настроена серьезно на диалог. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — последние новости

«Есть то, что Россия говорит, и есть то, что Россия делает. Мы сосредоточены на последнем», — сказал Блинкен.

Блинкен предупредил, что заявление России о сокращении боевых действий вокруг Киева могут быть способом «отвлечь и обмануть людей».

Видео дня
Читайте также:

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента) Мирный договор обяжет РФ и Украину в течение 15 лет проводить переговоры относительно Крыма — Подоляк

«Если они каким-то образом верят, что попытка захватить не только восточную и южную часть Украины может увенчаться успехом, то они в очередной раз глубоко обманывают себя», — сказал Блинкен.

Блинкен призвал Россию «немедленно прекратить агрессию, прекратить огонь, отвести свои силы и, конечно же, начать переговоры».

29 марта Украина и Россия завершили очередной раунд мирных переговоров в Стамбуле. На данный момент эта встреча делегаций стала самой продуктивной из всех. По крайней мере, Киев обозначил возможные параметры будущего договора о безопасности.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Энтони Блинкен

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ