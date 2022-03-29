Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреляли из Градов Нижнее, в Северодонецке двое погибших

29 марта, 08:28
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Оккупанты атакуют Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты атакуют Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области.

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По данным спасателей, в результаты обстрелов Северодонецка произошло разрушение в пятиэтажном жилом доме. Из-под завалов удалось спасти девять человек, также обнаружили тела двоих погибших.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Серей Гайдай, всего за минувшие сутки оккупанты разрушили около 20 жилых домов.

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Вечером враг также обстрелял из Градов населенный пункт Нижнее. О жертвах пока не сообщается.

В течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском, Щедрищевом. Еще один пожар возник утром 29 марта на территории одного из лесхозов близ Северодонецка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Град Луганская область Война России против Украины

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