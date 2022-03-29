Олигарх в роли посланника Путина? Что известно о посредничестве Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и РФ 29 марта, 14:58 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Архивное фото Романа Абрамовича. До сих пор олигарх крайне редко попадал в объективы камер (Фото:REUTERS/Suzanne Plunkett/File Photo)

Накануне и в день нового раунда переговоров Украины и России в Турции российский олигарх Роман Абрамович вновь оказался в центре внимания мировых СМИ — из-за его загадочной роли в переговорном процессе.

29 марта Роман Абрамович попал в объективы камер в Стамбуле — рядом с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, при участии которого открылся новый раунд переговоров российской и украинской делегаций.



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А 28 марта впервые стало известно о том, что несколько дней назад Абрамович предположительно передал рукописное послание от Владимира Зеленского Владимиру Путину, а также что в первые дни переговоров якобы пережил симптомы, схожие с признаками химического отравления.

НВ собрал главное, что известно на сегодня об участии Романа Абрамовича в переговорах Украины и России.

Первые дни войны: как Абрамович простился с Челси и ( не) попал под санкции

26 февраля, на третий день после масштабного вторжения РФ в Украине, Роман Абрамович отказался от управления лондонским Челси, передав руководство в руки попечителей благотворительного фонда клуба. Этим футбольным клубом Абрамович владел с 2003 года.

Спустя несколько дней, в начале марта, стало известно, что Абрамович выставил Челси на продажу. «Абрамович пытается продать свои имения в Англии, он также хочет быстро избавиться от Челси, — рассказал швейцарский миллиардер Хансйорг Висс местной газете Blick. — Я и еще три человека получили предложение купить Челси». Висс также уточнил, что на тот момент олигарх просил за клуб «слишком много».

Быстро продать клуб россиянин не успел. Из-за развязанной Россией войны против Украины Великобритания 10 марта ввела санкции против семи российских олигархов, включая Романа Абрамовича. Меры включают в себя заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки. «Не может быть безопасной гавани для тех, кто поддерживает жестокое наступление Путина на Украину», — прокомментировал этот шаг британский премьер-министр Борис Джонсон. А глава МИД Британии Лиз Трас подчеркнула, что введенные санкции «еще раз показывают: олигархам и клептократам не место ни в нашей экономике, ни в обществе». «Имея тесные связи с Путиным, они соучастники его агрессии», — добавила Трасс.

Вскоре после этого английская Премьер-лига окончательно отстранила Абрамовича от управления Челси.

В то же время имя Романа Абрамовича так и не попало в список американских санкций, введенных против влиятельных россиян администрацией Джо Байдена. Как написала 23 марта The Wall Street Journal, вероятная причина такого исключения — просьба Офиса президента Украины повременить с санкциями против Абрамовича из-за его участия в переговорном процессе с РФ. По информации WSJ, такую просьбу Владимир Зеленский озвучил в телефонном разговоре с Джо Байденом. Якобы после этого Совет нацбезопасности США, работающий при Белом доме, дал указание Минфину США пока исключить Абрамовича из списка фигурантов санкций, который как раз готовились объявить.

Близкий к миллиардеру источник сказал WSJ, что Абрамович надеется использовать свое положение в российском бизнес-сообществе, чтобы способствовать ходу и организации переговоров. Однако высокпоставленные американские чиновники, с которыми пообщались журналисты газеты, усомнились в том, что олигарх оказался особо полезен в переговорном процессе. Источники издания в других западных стран и в Украине также скорее скептически оценили роль Абрамовича в процессе.

Украинская правда со ссылкой на свои источники, близкие к переговорам, сообщила 29 марта, что роль Абрамович ближе к «нейтральной стороне». Его главная задача — «передавать их начальнику на понятном и человеческом языке нашу (украинскую) позицию», добавил источник.



С личного одобрения Путина? Что известно об участии Абрамовича в переговорном процессе, его мотивах и роли

Организация переговоров и участие в них

Первые сведения о том, что Роман Абрамович вовлечен в российско-украинские переговоры, появились 28 февраля, на пятый день вторжения РФ. Об этом со ссылкой на неназванного представителя Абрамовича сообщил британский телеканал Sky News. При этом сообщалось, что российских олигарх якобы откликнулся на соответствующую просьбу украинской стороны, а также усилия кинопродюсера Александра Роднянского.

«Я могу подтвердить, что украинская сторона обратилась к Роману Абрамовичу за поддержкой в ​​достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь», — заявил представитель олигарха, пояснив, что не может шире комментировать его роль в этом процессе.

Роднянский, со своей стороны, озвучил Sky News аналогичное подтверждение: о том, что украинская сторона «пыталась найти кого-то в России, кто был бы готов помочь им в поиске мирного решения». Кинрпродюсер уточнил, что на Абрамовича Киев вышел через связи в еврейской общине, и что олигарх с тех пор «пытался мобилизовать поддержку» для такого переговорного процесса. «Хотя влияние Романа Абрамовича ограничено, он единственный, кто откликнулся и попытался взяться за это», — добавил Роднянский. Он также подтвердил, что и сам контактирует с окружением Зеленского, где якобы были «благодарны» Абрамовичу за готовность участвовать в процессе.

Роман Абрамович на переговорах Украины и РФ в Стамбуле, 29 марта 2022 / Фото: Turkish Presidency via Reuters TV/Handout via REUTERS

Лишь почти месяц спустя стало известно, что Роман Абрамович, возможно, участвует в переговорах с личного одобрения российского диктатора Владимира Путина. Об этом со ссылкой на несколько источников, осведомленных о таком факте, 25 марта сообщила британская Financial Times. «Прямое благословение Путина указывает на то, что Абрамович искал одобрения высшем уровне, чтобы в конце февраля помочь начать переговоры о прекращении огня между Киевом и Москвой», — пишет газета, по мнению журналистов которой такой факт «противоречит давним утверждениям олигарха о том, что он не имеет тесных связей с российским президентом».

Три источника FT сообщили, что, заручившись поддержкой Путина, Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры. «Он действительно получил одобрение на самом высоком уровне с обеих сторон», — сказал один из двух собеседников издания, которые подтвердили тот факт, что Путин лично выразил олигарху свое «добро» в ответ на предложение выступить в роли посредника.

Другой источник газеты назвал такой шаг «большим риском» для Абрамовича. «Но он сказал: „Я хочу хоть что-то сделать“. Путин непредсказуем и может прийти в ярость — это всегда очень рискованно. А еще это [участие олигарха в переговорном процессе] привлекает много внимания, что опасно».

В то же время FT отметила скепсис неназванных западных чиновников, знакомых с ходом переговоров. Некоторые из них «выразили сомнение в том, что Абрамович вообще сыграл хоть какую-то роль» в организации переговорного процесса. Другие предположили, что он, возможно, пытался преувеличить свои усилия, надеясь не стать мишенью для новых западных санкций и не потерять контроль над своими британскими активами.

Однако Давид Арахамия, лидер фракции Слуги народа и член переговорной команды Украины, подтвердил FT, что он встречался с Абрамовичем в белорусском Гомеле в время первого раунда переговоров с РФ (состоялся 28 февраля — прим.ред).

«Я могу подтвердить, что господин Абрамович активно вовлечен в мирные переговоры», — сказал Арахамия, добавив, что миллиардера действительно привлекли к процессу «через международную еврейскую общину».

Наконец, 24 марта участие Абрамовича в процесс впервые подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. «Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами — российской и украинской», — сказал Песков на тот момент.

По состоянию на 29 марта известно о присутствии Абрамовича на таких раундах переговоров (как минимум в кулуарах, если не публично):

28 февраля в белорусском Гомеле

в белорусском Гомеле 3 марта ( изначально сообщалось, что переговоры прошли в Брестской области Беларуси, однако по информации Bellingcat, раунд состоялся на украинской территории, после чего украинская группа в ночь на 4 марта вернулась в Киев, а на следующий день выехала оттуда во Львов и далее в Польшу, чтобы попасть в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной)

изначально сообщалось, что переговоры прошли в Брестской области Беларуси, однако по информации Bellingcat, раунд состоялся на украинской территории, после чего украинская группа в ночь на 4 марта вернулась в Киев, а на следующий день выехала оттуда во Львов и далее в Польшу, чтобы попасть в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной) 10 марта на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в турецкой Анталии ( об этом сообщил немецкий таблоид Bild, уточнив, что в этот день олигарх постарался остаться незамеченным для камер)

на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в турецкой Анталии об этом сообщил немецкий таблоид Bild, уточнив, что в этот день олигарх постарался остаться незамеченным для камер) 29 марта Абрамович был замечен во дворце в Стамбуле, где при участии президента Турции возобновились очные переговоры Украины и России ( олигарха сфотографировали в кулуарах локации рядом с турецким президентом Эрдоганом).

«Дипломатическое» посредничество и гуманитарные вопросы

Когда переговорный процесс Украины и РФ перешел преимущественно в онлайн-формат, Абрамович «сосредоточил усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками», писала FT. Его частный самолет летал в Израиль и Турцию — руководители этих двух стран также вовлечены в российско-украинские переговоры в качестве посредников. «Он пытается делать все, что в его силах», — заявил изданию один из людей, близких к миллиардеру.

Из материалов западных СМИ известно, что за первый месяц войны Роман Абрамович встречался:

с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером ( по информации FT, встреча прошла в Москве, в ней также участвовал глава российской делегации Владимир Мединский)

по информации FT, встреча прошла в Москве, в ней также участвовал глава российской делегации Владимир Мединский) с Ибрагимом Калыном, спикером и одновременно советником по внешней политике турецкого президента Реджепа Эрдогана ( встреча состоялась в Турции, к южному побережью которой ранее причалили две яхты Абрамовича)

В то же время представитель премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в комментарии FT опроверг предположения о том, что Абрамович якобы сыграл весомую роль в привлечении израильской стороны к переговорному процессу с лидерами Украины и РФ.

Записка Путину от Зеленского

28 марта британская газета The Times рассказала, что несколькими днями ранее (в среду, 23 марта) Роман Абрамович встретился в Москве с Владимиром Путиным. При этом издание назвало олигарха «неофициальным представителем Путина в переговорах с Украиной» и сообщило, что на этой встрече Абрамович передал российскому диктатору некое послание, написанное Зеленским от руки. В нем президент Украины якобы изложил приемлемые для Киева условия завершения войны и заключения соответствующих договоренностей.

По данным The Times, в ответ Путин якобы заявил: «Передайте ему [Зеленскому], что я их уничтожу [англ. trash]». Издание также отметило, что значимому прогрессу в достижении мирного соглашения мешает ярость Путина из-за военных провалов российской армии в Украине и его личная ненависть к Зеленскому.

Британская газета также подробно описала вероятный маршрут Абрамовича на эту встречу с Путиным. По ее информации, утром 23 марта частный самолет олигарха Hawker 800XP вылетел из Стамбула в сторону Сочи. Возле города Минеральные Воды лайнер выключил свой трекер, однако уже вечером того же дня самолет вылетел обратно в Стамбул, но уже из московского аэропорта Внуково. Позже в Стамбуле Абрамович якобы рассказал об итогах своей встречи с Путиным народному депутату Рустему Умерову (Голос), который также участвует в части переговоров.

Так было ли отравление? Что известно о странных симптомах Абрамовича и других участников переговоров

Вчера стал известен еще один громкий эпизод участия Абрамовича в переговорном процессе — хотя его детали по-прежнему остаются туманными. 28 марта журналисты Bellingcat и издание Wall Street Journal сообщили, что три участника одного из первых раундов российско-украинских переговоров впоследствии ощутили странные симптомы, схоже с отравлением химическим оружием. Одним из них якобы был именно Роман Абрамович.

По информации Bellingcat, речь идет переговорах, состоявшихся 3 марта 2022 года, а трое упомянутых участников — это Абрамович, еще один неназванный российский предприниматель и украинский народный депутат Рустем Умеров. «Позже той же ночью трое членов переговорной группы вернулись в квартиру в Киеве и почувствовали первые симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи, а также пронзительная боль в глазах. Симптомы не стихали до утра», — заявили расследователи Bellingcat. Они обратились за помощью в оценке ситуации к экспертам по химическому оружию.

Эксперты, на которых ссылается Bellingcat, отметили, что симптомы могли быть следствием отравления неустановленным химическим оружием либо, менее вероятно — последствиями микроволнового излучения. «Симптомы наиболее соответствовали вариантам порфирина, органофосфатов или бициклических веществ. Окончательно установить [причину] было невозможно из-за отсутствия специализированного лабораторного оборудования рядом с пострадавшими. Эксперты заявили, что дозировки и используемого токсина, вероятно, было недостаточно, чтобы нанести опасный для жизни ущерб, и, скорее всего, целью было напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб», — пишет Bellingcat в Twitter.

Журналист The Guardian Шон Уолкер со ссылкой на собственный источник подтвердил эту информацию и заявил, что Абрамович на несколько часов имел проблемы со зрением вплоть до его потери, а дальнейшая помощь ему была якобы оказана в Турции. Российский сайт The Insider предположил, что Абрамович мог был единственной целью такого отравления, а двое других мужчин ощутили схожие симптомы из-за того, что провели это время в непосредственной близости к нему.

The Telegraph обратила внимание на перемену во внешности олигарха, когда 14 марта его сфотографировали в международном аэропорту Бен-Гурион в Израиле. «Его волосы стали снежно-белыми, глаза казались опухшими и покрасневшими, а кожа на руках покрылась пятнами и чешуйками»

Абрамович в аэропорту Тель-Авива, 14 марта 2022 / Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Источники WSJ не исключили, что к подобной атаке, если она действительно имела место, могли быть привлечены «противники компромиссов» в Москве, которые могли преследовать цель срыва переговоров. Приближенный к Абрамовичу источник сказал, что им неизвестно, кто совершил предполагаемое нападение.

Сообщается также, что симптомы у участников переговоров постепенно исчезли в течение следующей недели. Сейчас все они чувствуют себя хорошо, что отдельно подтвердил украинский депутат Рустем Умеров. Он заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.



Разведка США не считает, что Абрамовича пытались отравить, сообщил неназванный представитель США в комментарии Reuters. По мнению американской разведки, недомогание Абрамовича могло возникнуть «из-за факторов внешней среды», сказал этот чиновник, не вдаваясь в подробности.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сказал журналистам WSJ, что не располагает информацией о таких подозрениях на отравление.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк так прокомментировал НВ эту информацию: «Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».

Обобщая эту историю, британская The Telegraph подчеркнула, что информация о предполагемом отравлении «раскрыла тайную роль Романа Абрамовича как посредника между Россией и Украиной».

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