Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже — глава МИД страны 29 марта, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:Martijn Beekman)

Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, которых спецслужбы и военная разведка страны подозреваемых в шпионаже на пользу России.



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Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Это делается на основании информации AIVD (Служба общей разведки и безопасности) и MIVD (Служба военной разведки и безопасности). Эти офицеры разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов», — отметил министр.

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Отмечается, что эта мера, предпринятая в контексте национальной безопасности, была осуществлена в координации со странами-единомышленниками.



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