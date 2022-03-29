Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже — глава МИД страны
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра (Фото:Martijn Beekman)
Нидерланды высылают 17 российских дипломатов, которых спецслужбы и военная разведка страны подозреваемых в шпионаже на пользу России.
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Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
«Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, прикомандированных к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием. Это делается на основании информации AIVD (Служба общей разведки и безопасности) и MIVD (Служба военной разведки и безопасности). Эти офицеры разведки представляют угрозу безопасности Нидерландов», — отметил министр.
Отмечается, что эта мера, предпринятая в контексте национальной безопасности, была осуществлена в координации со странами-единомышленниками.
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