Российские оккупанты обстреляли аэродром в Хмельницкой области — мэр Староконстантинова 29 марта, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Николай Мельничук сообщил о последствиях ракетного удара по Хмельницкой области (Фото:Микола Мельничук / Facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил городской голова Николай Мельничук в Facebook.

Война России против Украины — последние новости



В результате ракетного удара никто не пострадал, но были уничтожены стратегические запасы топливно-смазочных материалов на аэродроме.



Видео дня

«Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, видимо, Бог берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими усилиями собрали в качестве стратегического запаса», — рассказал Мельничук.

Он попросил всех, кто может помочь с покупкой топливно-смазочных материалов, обратиться в горсовет и к нему лично.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.