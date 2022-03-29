Российские оккупанты обстреляли аэродром в Хмельницкой области — мэр Староконстантинова
Николай Мельничук сообщил о последствиях ракетного удара по Хмельницкой области (Фото:Микола Мельничук / Facebook)
Российские оккупанты нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил городской голова Николай Мельничук в Facebook.
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В результате ракетного удара никто не пострадал, но были уничтожены стратегические запасы топливно-смазочных материалов на аэродроме.
«Нас посыпают ракетами еще с первого дня войны, однако сегодня, как многие из вас могли увидеть и услышать, атака была очень серьезная и нанесла ощутимый ущерб. К счастью, ВСУ и, видимо, Бог берегут нас, поэтому обошлось без человеческих жертв. Но враг полностью уничтожил все имеющиеся у нас запасы горюче-смазочных материалов, которые мы с большими усилиями собрали в качестве стратегического запаса», — рассказал Мельничук.
Он попросил всех, кто может помочь с покупкой топливно-смазочных материалов, обратиться в горсовет и к нему лично.
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