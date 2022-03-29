Зеленский о переговорах в Стамбуле: Сигналы можно назвать позитивными, но доверять надо только конкретному результату 29 марта, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении прокомментировал итоги переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 29 марта.

Война России против Украины — последние новости

«Сигналы [с переговорной площадки] можно назвать положительными. Но эти сигналы не заглушают разрывов русских снарядов. Конечно, мы видим все риски. Конечно, мы не видим оснований доверять словам, звучащим от тех или иных представителей государства, продолжающего воевать для нашего уничтожения. Украинцы — не наивные люди. Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату», — заявил глава государства.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что ВСУ, украинская разведка и все, кто участвуют в обороне Украины — «единственная гарантия выживания нашего народа и государства, которая реально работает».

Президент напомнил, что Украина ожидает реальной безопасности, вывода российских войск из оккупированных районов, гарантий своего суверенитета и территориальной целостности, а никаких компромиссов по вопросам суверенитета и территориальной целостности быть не может. Зеленский добавил, что любые решения, которые имеют значение для всего украинского народа, должны приниматься всем народом, а не одним человеком или группой людей.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях. Российская делегация утверждает, что изучит предложения Украины и представит «встречные».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.