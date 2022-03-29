Атака оккупантов на Николаев: количество погибших под завалами здания ОГА увеличилось до семи человек
Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)
Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до семи человек.
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Такие данные обнародовали спасатели по состоянию на 13:30 29 марта.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.
Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. В результате атаки пострадали 22 человека. Из-под завалов спасены и освобождены 18 человек, их передали бригадам скорой помощи.