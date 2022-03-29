Атака оккупантов на Николаев: количество погибших под завалами здания ОГА увеличилось до семи человек

29 марта, 14:29
Цей матеріал також доступний українською
Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Центральная секция здания полностью разрушена (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до семи человек.

Война России против Украины — последние новости

Такие данные обнародовали спасатели по состоянию на 13:30 29 марта.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Видео дня
Читайте также:
Вызвали огонь на себя. Десантники остановили колонну техники оккупантов, которая шла на Николаев

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения. В результате атаки пострадали 22 человека. Из-под завалов спасены и освобождены 18 человек, их передали бригадам скорой помощи.

Редактор: Татьяна Габедава

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ