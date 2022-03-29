Кулеба призвал криминализировать использование «Z» в качестве символа поддержки ВС РФ
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что публичная поддержка ВС РФ должна быть запрещена (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить использование символа «Z» оккупационных войск РФ, который был дискредитирован ее военной агрессией против Украины.
Об этом он написал во вторник, 29 марта, у себя в Twitter.
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«Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа „Z“ как способ публичной поддержки агрессивной войны России против Украины. „Z“ означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», — написал глава МИД.