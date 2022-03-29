Кулеба призвал криминализировать использование «Z» в качестве символа поддержки ВС РФ 29 марта, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба подчеркнул, что публичная поддержка ВС РФ должна быть запрещена (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить использование символа «Z» оккупационных войск РФ, который был дискредитирован ее военной агрессией против Украины.

Об этом он написал во вторник, 29 марта, у себя в Twitter.

Война России против Украины — последние новости



«Я призываю все государства ввести уголовную ответственность за использование символа „Z“ как способ публичной поддержки агрессивной войны России против Украины. „Z“ означает военные преступления России, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Публичная поддержка этого варварства должна быть запрещена», — написал глава МИД.

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I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

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