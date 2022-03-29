Похищает активистов и журналистов: РФ принудительно вывезла из Украины около 40 тысяч человек — МИД 29 марта, 14:52 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вывозят похищенных украинцев в РФ и Беларусь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска принудительно вывезли с захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел.

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«Столкнувшись с полным сопротивлением, Россия вновь применила репрессии, которые уже использовала на Донбассе и в Крыму. На данный момент оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тысяч украинцев», — говорится в сообщении.

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Facing total resistance, 🇷🇺reapplied oppressions it used in Donbas and Crimea. As of now, the invaders abducted about 30 local leaders, activists, journalists. In total 40K Ukrainians were forcibly transferred to 🇷🇺 & 🇧🇾. Follow #TheTaken campaign & demand their immediate release pic.twitter.com/3nG2Dko51o — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 29, 2022

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