Похищает активистов и журналистов: РФ принудительно вывезла из Украины около 40 тысяч человек — МИД
Оккупанты вывозят похищенных украинцев в РФ и Беларусь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска принудительно вывезли с захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.
Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел.
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«Столкнувшись с полным сопротивлением, Россия вновь применила репрессии, которые уже использовала на Донбассе и в Крыму. На данный момент оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тысяч украинцев», — говорится в сообщении.
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