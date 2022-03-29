Похищает активистов и журналистов: РФ принудительно вывезла из Украины около 40 тысяч человек — МИД

29 марта, 14:52
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Оккупанты вывозят похищенных украинцев в РФ и Беларусь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты вывозят похищенных украинцев в РФ и Беларусь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска принудительно вывезли с захваченных украинских территорий десятки тысяч человек.

Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в Министерстве иностранных дел.

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«Столкнувшись с полным сопротивлением, Россия вновь применила репрессии, которые уже использовала на Донбассе и в Крыму. На данный момент оккупанты похитили около 30 местных лидеров, активистов, журналистов. Всего в РФ и Беларусь принудительно вывезли 40 тысяч украинцев», — говорится в сообщении.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Права человека МИД Украины Военные преступления Похищение Война России против Украины

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