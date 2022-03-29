Ракетный удар оккупантов по зданию ОГА в Николаеве: погибли 12 человек 29 марта, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Здание облгосадминистрации в Николаеве после российского удара, 29 марта 2022 года (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

В результате ракетного удара России по зданию облгосадминистрации в Николаеве, предварительно, погибли девять человек, 28 — были ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обновлено в 20:25. Суспільне со ссылкой на ГСЧС сообщает, что из-под завалов достали тела 12 человек, спасатели продолжают работу.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч.2 ст. 438 УК Украины). На месте работают спасатели, следователи СБУ и полицейские.

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Ранее начальник главного управления ГСЧС в Николаевской области Николай Панасенко заявил, что по состоянию на 15:30 под завалами здания облсовета остаются девять погибших.

29 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего частично обрушилось здание областной госадминистрации. Разрушена центральная секция здания с первого по девятый этаж.

Президент Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Дании, призвал страну взять «шефство» над Николаевом и помочь восстановить город после победы Украины в войне.

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