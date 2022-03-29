Россия выпустила уже 1370 ракет по Украине — данные США 29 марта, 08:12 Цей матеріал також доступний українською Россия выпустила по Украине 1370 ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

По информации Пентагона, Россия выпустила уже 1370 ракет по Украине.

Об этом сообщает ABC News.

Представитель американского оборонного ведомства также отметил, что российские войска вокруг Киева прекратили продвижение к городу, хотя продолжают вести дальнобойный огонь.

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По данным Пентагона, войска РФ находятся в 15−20 км от Киева на северо-западе и в 55 км на востоке.

Чиновник добавил, что ситуация остается статичной за исключением попыток украинских военных оттеснить россиян от столицы.