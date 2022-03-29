Северодонецк полностью обесточен в результате обстрелов со стороны оккупантов 29 марта, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Северодонецка, 29 марта (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты во время обстрелов повредили мощную линию электропередач в Северодонецке Луганской области. В городе отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его информации, обстрел произошел во вторник, 29 марта, примерно в 13:00.

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«Около двух часов назад россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен», — говорится в сообщении.

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Кроме того, были обесточены насосные станции, поэтому в Северодонецке отсутствует централизованная подача воды. Ликвидация последствий обстрелов осложняется отсутствием необходимого количества спецтехники.

«Вчера во время ночного обстрела российской армией было уничтожено сразу пять единиц специализированного транспорта предприятия», — отметил Гайдай.

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