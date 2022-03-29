Пройдет 6−7 апреля. Кулебу пригласили на встречу Североатлантического совета на уровне министров 29 марта, 16:11 Цей матеріал також доступний українською НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу пригласили принять участие в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 6−7 апреля в Брюсселе.



Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Отмечается, что заседание будет проходить в очной форме под председательством Генерального секретаря Йенса Столтенберга в штаб-квартире НАТО.

Видео дня

Встреча начнется 6 апреля с рабочего ужина. 7 апреля пройдут две сессии. Министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности/Вице-президент Европейской комиссии, приглашаются присоединиться к первому сеансу. Некоторые из них могут присутствовать по видеосвязи, говорится в сообщении.

Подробная программа встречи будет вскоре опубликована на сайте НАТО.



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