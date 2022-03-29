В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России 29 марта, 10:38 Цей матеріал також доступний українською Переговоры делегации России и Украины (Фото:НВ)

В Стамбуле, Турция, 29 марта, начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.

«Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов», — сообщил участник переговорного процесса, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Фото: Михаил Подоляк/Twitter

Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.