В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России
Переговоры делегации России и Украины (Фото:НВ)
В Стамбуле, Турция, 29 марта, начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.
«Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов», — сообщил участник переговорного процесса, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.