В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и России

29 марта, 10:38
Цей матеріал також доступний українською
Переговоры делегации России и Украины (Фото:НВ)

Переговоры делегации России и Украины (Фото:НВ)

В Стамбуле, Турция, 29 марта, начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.

«Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов», — сообщил участник переговорного процесса, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Видео дня
Михаил Подоляк/Twitter
Фото: Михаил Подоляк/Twitter

Перед началом переговоров выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Редактор: Диана Ковалева

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Владимир Мединский Давид Арахамия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ