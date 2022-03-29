Разговаривал с Эрдоганом. Абрамович прибыл во дворец в Стамбуле, в котором проходят переговоры между Украиной и Россией — СМИ
Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)
Российский миллиардер Роман Абрамович был замечен во дворце в Стамбуле, где проходят переговоры Украины и России, сообщает Sky News со ссылкой на три источника.
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На фото Абрамович стоит возле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Стамбуле, 29 марта, начались переговоры делегаций Украины и России. На данный момент проходит переговорный процесс глав делегаций.
28 марта расследователи Bellingcat и газета The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием.
В Bellingcat уточнили, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым 3 марта. После встречи они почувствовали симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительная боль в глазах.
Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк назвал данные СМИ информационной игрой:
«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».