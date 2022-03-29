Контратаки украинских сил имеют успех, но угроза Киеву сохраняется — Минобороны Британии
Украинский военный в районе Киева (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
По оценкам Министерства обороны Великобритании, украинские силы продолжили локальные контратаки к северу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле.
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В британском ведомстве отметили, что «эти атаки имели некоторый успех и россиян оттеснили с нескольких позиций».
«Вместе с тем, Россия все еще представляет значительную угрозу Киеву в силу своих ударных способностей», — предупреждают в британском Минобороны.
Также российские оккупационные силы продолжают наступление на Мариуполь, но «центр города остается под украинским контролем».
«На других направлениях российские силы поддерживают блокирующие позиции, одновременно пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы», — добавили в министерстве.