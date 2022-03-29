Контратаки украинских сил имеют успех, но угроза Киеву сохраняется — Минобороны Британии 29 марта, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный в районе Киева (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По оценкам Министерства обороны Великобритании, украинские силы продолжили локальные контратаки к северу от Киева, в том числе в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Война России против Украины — последние новости



В британском ведомстве отметили, что «эти атаки имели некоторый успех и россиян оттеснили с нескольких позиций».

«Вместе с тем, Россия все еще представляет значительную угрозу Киеву в силу своих ударных способностей», — предупреждают в британском Минобороны.

Видео дня

Слушайте подкаст на эту тему

Также российские оккупационные силы продолжают наступление на Мариуполь, но «центр города остается под украинским контролем».

«На других направлениях российские силы поддерживают блокирующие позиции, одновременно пытаясь реорганизовать и перегруппировать свои силы», — добавили в министерстве.

