Путин и его ошибки. Когда закончится война? 29 марта, 13:41 Цей матеріал також доступний українською

Неумение Владимира Путина признавать собственные ошибки способно продолжить войну России против Украины на неопределенный срок

Ошибки. Кто в своей жизни не допускал ошибок. Известно же: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но это, наверное, не относится к Владимиру Путину и его армии. Все, что они делают, — это фатальная, трагическая, непростительная ошибка. Целая система ошибок. Ошибка на ошибке, ошибка на ошибке.

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Только за сутки, 28 марта, в попытке атаковать Киев, в небе северной Украины положили 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 управляемые ракеты, по данным ВСУ. В другие времена этого арсенала хватило бы, наверное, чтобы отвоевать у Молдовы территорию размером с еще одно Приднестровье.

Самоуверенность Путина сыграла с ним злую шутку. Он счел нужным игнорировать любые рекомендации о важности попыток выйти из войны уже сейчас со стороны дипломатов, которым ранее удавалось находить с россиянином № 1 общий язык. Например, умел с ним находить общий язык финский президент Саули Ниинистё.

«Диктатор» — это слово войдет в историю. Будем надеяться, в 2022-м оно станет словом года Оксфордского словаря, который ведет летопись мирового лексикона, выдавая своеобразные призы самым знаковым словам.

Путин сумел наполнить слово «диктатор» новым смыслом. Если ранее его характеристики варьировались от «президент РФ» до «авторитарный правитель», то сейчас он уже не просто диктатор, а потерявший голову сумасброд, что еще хуже. На каждого диктатора в среднем приходится по две-три революции или восстания, которые их хоть немного отрезвляют, а сумасбродов преимущественно исправляет весь тот символический процесс, о котором написано в Откровении Иоанна Богослова.

Но не будем сейчас о религии. Украине надо понять, как действовать в условиях, когда Путин совсем потерял голову в своем желании водрузить российский флаг то ли в Киеве, то ли в Харькове, то ли в Бердянске, то ли в Мариуполе.

Мы уже видим, что происходит попытка формирования пророссийских «народных республик» в некоторых украинских регионах. Фотографии призывников из донбасских псевдореспублик показывают, с каким низким моральным духом они едут на передовую, чтобы воевать с Украиной и ее армией.

Российская армия показывает себя в Украине с самой худшей стороны. Забыты и офицерская честь, и солдатский долг, и хоть какой-нибудь гуманизм.

Путин сумел наполнить слово « диктатор» новым смыслом

Генпрокуратура Украины уже подготовила первый иск об изнасиловании российским солдатом украинской женщины. Количество погибших украинских детей просто ужасает. Неготовность российских генералов прекратить отдавать преступные приказы о новых наступательных операциях вместе с желанием позировать для фотокамер из больниц, где лечатся раненые российские солдаты, создает им имидж предводителей террористической организации ИГИЛ.

Это же надо было настолько недооценить украинскую армию, чтобы вот уже больше месяца надеяться пробить оборону то с юго-востока, то с севера, то с северо-востока, где очень хорошо себя показывает территориальная оборона Чернигова, Сум и Ахтырки, а тростянецкая контратака украинской армии в исполнении отдельной механизированной бригады № 93 «Холодный Яр» достойна войти в анналы истории.

Все больше свидетельств о том, что в Украине начинается партизанское сопротивление против оккупантов. Об этом, в частности, заявил Юрий Бова, мэр Тростянца в Сумской области. Лесистая и горная местность очень хорошо подходят для партизанской борьбы против российской армии и российских ДРГ в северной и западной Украине. Наличие зеленых зон в других украинских регионах может обеспечить эффективность партизанских методов и там.

Северная Украина знает и помнит технологии партизанской войны из 1940-х, которые позволяли при видимом численном преимуществе противника наносить ему тяжелейший урон. Да и сами россияне должны понимать, что партизанское движение — это не просто серьезная военная угроза для них, но и свидетельство очень высокого уровня солидарности украинского общества, которое и коктейлями Молотова умеет пользоваться, и подрывать логистические каналы российской армии.

Кстати, огневая работа партизан по логистике противника актуальна как никогда. Иракская армия активно использовала методы подрыва логистических караванов американских Вооруженных сил в 2003-м. Так, иракцы, увидев караван американских грузовиков с провизией и боеприпасами, подрывали первый и последний грузовик в колонне, останавливая ее полностью.

Для таких методов не надо даже раздавать партизанам Джавелины — коктейли Молотова вполне могут стать достойным инструментов для подобной тактики.

Но партизаны — вынужденная мера со стороны Украины. Естественно, оборонительную операцию и ее ключевые миссии должны исполнять профессионалы. В этом контексте очень хорошо, что к ВСУ и иностранному легиону ее территориальной обороны присоединились ветераны западных армий.

Так, по данным британского журналиста Нолана Петерсона, американские и грузинские ветераны, вошедшие в состав киевской местной территориальной обороны под эгидой ВСУ, хорошо показывают себя в боевых условиях Киевской области и сумели взять 28 марта под контроль село Рудницкое, где их появлению очень обрадовались местные жители.

Российское военное командование явно не ожидало столь бойких усилий со стороны украинской территориальной обороны, поэтому бросило против них наименее боеспособные части своей армии.

Что касается ЧВК Вагнера, о появлении которой сообщала американская газета New York Times, то и она себя никак не проявила в боевом отношении. Имея хорошие зарплаты, участники этого военного формирования вызывают скорее зависть со стороны российских солдат и офицеров, которые, в свою очередь, страдают от традиций «дедовщины» в своей армии. Ни министр обороны Сергей Шойгу, ни командующий вооруженными силами РФ Валерий Герасимов не смогли пресечь «дедовщину» среди своих военнослужащих.

В условиях войны «дедовщина» особо опасна, ведь рано или поздно возникает выбор о том, кого посылать на операцию с минимальными шансами на успех. И вот «деды» склонны послать на такую бойню молодежь по принципу «пусть набираются опыта», хотя на самом деле в этих самых «дедах» попросту работает инстинкт самосохранения.

Хочется надеяться, что этот инстинкт все еще жив в российских генералах — и они уже в ближайшее время отдадут приказ прекратить планирование новых наступательных операций и приостановить боевые действия против Украины, ее городов и сел.

Президент Владимир Зеленский в одном из своих свежих интервью упоминал, что Украина может рассмотреть запрос России о выводе своих военнослужащих с суверенной, международно признанной территории украинского государства. Теперь слово за Путиным.

Впрочем, ожидать милости со стороны Путина не приходится. Он допустил столько ошибок, что осознать их все целиком займет, наверное, слишком много времени у лидера Кремля. Да и вообще, человек зачастую бывает слаб, просто по своей природе: чем больше он ошибается, тем больше ему хочется делать вид, что ошибок на самом деле не допущено. Что все на самом деле «идет по плану». Что и жертв меньше, и военных преступлений нет.

Каковы бы ни были дальнейшие действия Путина, и какими бы ни были его последующие ошибки, приготовления к празднованию дня победы, если таковые есть, украинцам стоит отложить на более поздний срок. Да и вообще, какой может быть день победы в войне, в которой погибли дети. У этой войны может быть только мирный конец, который наступит после выхода российских войск из Украины под прессингом ВСУ, эффективно проводящих свою оборонительную операцию.

Даже гибель одного единственного ребенка — это настолько масштабная утрата, что вспоминать историю российской войны против Украины мы будем только в минорной тональности.

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