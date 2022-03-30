«Катастрофа на катастрофе». Глава Всемирной продовольственной программы ООН заявил, что война в Украине приведет к масштабному кризису 30 марта, 05:47 Цей матеріал також доступний українською Дэвид Бизли (Фото:wfpusa.org)

Странам Ближнего Востока, таким как Египет, Йемен и Ливан, для которых Украина является основным поставщиком пшеницы, грозит «катастрофа на катастрофе» из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил 29 марта на заседании Совбеза ООН исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли, пишет Bloomberg.

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По его словам, расходы ВВП стремительно растут, а это означает, что люди будут голодать, если мир не увеличит объемы гуманитарной помощи.

Бизли добавил, что война в Украине может привести к самому масштабному кризису со времен Второй мировой войны, сообщает New York Times.

«Мы никогда бы не подумали, что что-то подобное возможно», — заявил директор ВПП.

Заседание Совета Безопасности ООН во вторник было сосредоточено на вопросе продовольственной безопасности и последствиях назревающего кризиса.

На Украину и Россию приходится 30% мирового предложения пшеницы, 20% кукурузы и от 75% до 80% подсолнечного масла, сказал Бизли.

50% зерна, которое ВВП покупает для помощи 125 млн бедных людей по всему миру, производится в Украиине.

По словам Бизли, рост цен на продукты питания, доставку и топливо привел к увеличению операционных расходов ВПП на $71 млн в месяц.

В американской некоммерческой организации Центр глобального развития заявляли, что более 40 миллионов человек окажутся в условиях крайней нищеты из-за войны в Украине.



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