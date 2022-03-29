Реальное число гораздо больше. С начала войны России против Украины погибли более 1100 мирных жителей — ООН

29 марта, 20:48
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Город Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь под обстрелами оккупантов, 28 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 1179 гражданских лиц, 1860 были ранены. В числе погибших 236 мужчин, 172 женщины и 104 ребенка.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает ООН.

При этом пол еще 667 погибших взрослых установить не удалось. 62 человека из этого числа погибли на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами в Донбассе.

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ООН отмечает, что реальное число погибших гораздо больше, поскольку информация из практически полностью уничтоженных городов, таких, как Мариуполь или Волноваха, задерживается и ее трудно проверить.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия ООН Война России против Украины

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