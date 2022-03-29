Из-за отказов военных. В РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу во флоте — Генштаб ВСУ

29 марта, 12:56
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Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)

Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)

В Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Об этомсообщили в Генштабе ВСУ.

«Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника», — говорится в сообщении.

Причиной этого является отказ личного состава участвовать в войне России против Украины.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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