Из-за отказов военных. В РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу во флоте — Генштаб ВСУ 29 марта, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)

В Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

Об этомсообщили в Генштабе ВСУ.

«Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника», — говорится в сообщении.

Причиной этого является отказ личного состава участвовать в войне России против Украины.

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