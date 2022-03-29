Из-за отказов военных. В РФ не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу во флоте — Генштаб ВСУ
Уничтоженный ВСУ российский корабль в порту Бердянска (Фото:Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS)
В Тихоокеанском флоте вооруженных сил Российской Федерации подразделения комплектования не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.
Об этомсообщили в Генштабе ВСУ.
«Существует проблема усиления и проведения ротации существующей группировки противника», — говорится в сообщении.
Причиной этого является отказ личного состава участвовать в войне России против Украины.