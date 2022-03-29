«Предложение по Крыму — революционное». Подоляк подвел итоги переговоров с Россией в Стамбуле 29 марта, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк подвел итоги встречи с российской делегацией в Стамбуле.

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В комментарии НВ Подоляк подчеркнул, что переговоры 29 марта позволили «зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые взяла к рассмотрению РФ».

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«Договор о гарантиях безопасности, по сути, предполагает не в теории, а на практике получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета. Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, которые принимают на себя конкретные юридические обязательства — по вмешательству в любой конфликт на территории Украины, по немедленным поставкам оружия… Этот договор позволяет также начать пересмотр старой модели глобальной безопасности, которая не проявила в нынешней ситуации эффективность, и перейти к более действенным моделям», — отметил советник главы ОП.

Кроме того, по словам Подоляка, Украина получает гарантии обязательного вхождения в единый рынок Евросоюза в качестве полноценного члена, в том числе «в части финансирования объемных программ модернизации экономики и отказа от чрезмерных бюрократических процедур на пути входа в ЕС».

Также он прокомментировал присутствие России среди возможных будущих гарантов безопасности Украины:

«Присутствие наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами России в качестве страны-подписанта многостороннего договора накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двусторонний формат. Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам».

Советник главы ОП назвал «революционным» предложение украинской стороны по Крыму и Севастополю.

«Это означает как минимум возвращение темы Крыма в переговорную повестку. До этого россияне категорически отказывались от этого. А кроме того, позволяет сохранить нынешние юридические трактовки Крыма, так как для нас Крым, безусловно, является частью Украины. Отказ от взаимной военной эскалации по крымскому вопросу — ключ к общему прекращению войны», — заявил Подоляк.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила "кардинально сократить боевые действия" на киевском и черниговском направлениях.



Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что страна-агрессор рассмотрит предложения Украины и озвучит «встречные предложения».

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