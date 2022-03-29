Ситуация в Запорожской области. Оккупанты не пропустили ни одну эвакуационную колону — глава ОВА

29 марта, 21:25
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Отмечается, что не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара и не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска. (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Отмечается, что не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара и не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска. (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Российские оккупанты не пропустили ни одну эвакуационную колонну на временно захваченных территориях Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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«Орки сегодня не пропустили ни одну колону», — говорится в сообщении.

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Отмечаются, что не дождались «зеленого коридора» около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья, не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара и не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска.

Видео дня

«Переговоры продолжаются! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения!» — пишет он.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Запорожская область Война в Украине

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