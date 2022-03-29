Ситуация в Запорожской области. Оккупанты не пропустили ни одну эвакуационную колону — глава ОВА 29 марта, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Отмечается, что не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара и не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска. (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Российские оккупанты не пропустили ни одну эвакуационную колонну на временно захваченных территориях Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Война России против Украины — последние новости

«Орки сегодня не пропустили ни одну колону», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что не дождались «зеленого коридора» около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья, не смогли приехать в Запорожье авто из Энергодара и не смогли приехать в Запорожье колонны из Бердянска.

Видео дня

«Переговоры продолжаются! Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения!» — пишет он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.