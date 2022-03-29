«Риск детонации высок». Боеприпасы оккупантов на Чернобыльской АЭС могут взорваться и повредить «Укрытие» четвертого энергоблока — Генштаб 29 марта, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Войска РФ размещают на территории Чернобыльской АЭС боеприпасы, которые с высокой вероятностью могут взорваться и повредить «Укрытие» четвертого энергоблока, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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«Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению „Укрытия“ и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев», — говорится в традиционной сводке Генштаба.

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В ведомстве подчеркивают, что оккупанты специально используют ЧАЭС для транспортировки и хранения боеприпасов и сознательно разместили там командный пункт войск РФ, поскольку ВСУ не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

«Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно», — добавили в пресс-службе.

ЧАЭС захвачена российскими оккупантами с 24 февраля. Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

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