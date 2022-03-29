«Риск детонации высок». Боеприпасы оккупантов на Чернобыльской АЭС могут взорваться и повредить «Укрытие» четвертого энергоблока — Генштаб

29 марта, 20:01
Цей матеріал також доступний українською
Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Чернобыльская АЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Войска РФ размещают на территории Чернобыльской АЭС боеприпасы, которые с высокой вероятностью могут взорваться и повредить «Укрытие» четвертого энергоблока, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Война России против Украины — последние новости

«Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждению „Укрытия“ и радиационному заражению территории, где проживают сотни миллионов европейцев», — говорится в традиционной сводке Генштаба.

Видео дня

В ведомстве подчеркивают, что оккупанты специально используют ЧАЭС для транспортировки и хранения боеприпасов и сознательно разместили там командный пункт войск РФ, поскольку ВСУ не могут вести на территории зоны отчуждения боевые действия.

«Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время, что общеизвестно», — добавили в пресс-службе.

Читайте также:
Сергей Постоловский
Сергей Постоловский
Война и НАТО. Что нужно понимать после ударов по Запорожской АЭС

ЧАЭС захвачена российскими оккупантами с 24 февраля. Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Война в Украине Чернобыльская АЭС

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ