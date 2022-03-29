Какой будет следующая фаза войны, чем события в Украине напоминают захват Чечни и почему оккупанты не портят наш интернет — обзор иноСМИ 29 марта, 18:26 Цей матеріал також доступний українською Если агрессору удастся захватить опустошенный жестокими обстрелами Мариуполь, это высвободит около 6 тыс. российских военных (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Британские журналисты подсчитывают человеческие ресурсы агрессора и формулируют его ключевую цель, а американские коллеги предполагают повторение «жестокого российского сценария», разыгранного в Грозном, и анализируют роль интернета для сопротивления



Рассредоточенные российские войска пытаются сконцентрироваться на востоке, однако Киев стремится им помешать, пишет британское издание The Guardian . Настойчивое сопротивление Украины разрушило первоначальный план Москвы по вторжению с нескольких фронтов. Успехи ВСУ в отвоевании окрестностей Киева вместе с многочисленными потерями и падением боевого духа в рядах российских военных заставили агрессора переориентироваться на восток страны.

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По оценкам западных чиновников, из 115-120 российских батальонных тактических групп, брошенных в Украину с начала войны, 20 уже потеряли боеспособность. Однако на юго-востоке агрессор окружает опустошенный Мариуполь, где в нечеловеческих условиях остаются около 160 тыс. жителей и защитники города, у которых заканчивается продовольствие и боеприпасы. Если Мариуполь падет, это высвободит около 6 тыс. российских военных, которых бросят на север для достижения ключевой цели войны — окружения лучших подразделений ВСУ к северу от города.

Движение в этом направлении уже началось, на что указывает попытка агрессора обойти осажденный Харьков и совершить прорыв через Изюм. Впрочем, российские войска достаточно истощены первой фазой войны, отмечает Матье Булег из британского аналитического центра Chatham House. На второй фазе им понадобится пауза, прежде чем начать «третью фазу – тиски», считает он. Сейчас Москва пытается сформировать подкрепление из остатков своих военных резервов, бойцов, завезенных из Сирии и Армении, а также новых призывников с «ограниченной оперативной полезностью». По оценкам западной разведки, таким образом, Россия способна сформировать десять батальонов — половину от числа утраченных.

Но, учитывая оборонительные успехи Украины и медленное продвижение российских войск, агрессор может не достичь поставленных целей на востоке. «Даже после пересмотра своих военных целей в пользу более скромных, непонятно, смогут ли они [россияне] успешно окружить украинские силы ООС. На самом деле, я считаю это маловероятным», — комментирует изданию Ник Рейнольдс, аналитик лондонского аналитического центра Королевский Объединенный институт оборонных исследований.

Но впереди Украину может ожидать худшее, предполагает американская газета The New York Times . Журналисты подчеркивают: Путин снова использует «жестокий российский сценарий», впервые разыгранный в Чечне. Диктатор разработал план игры, чтобы восстанавливать российское господство, где он того пожелает. «Его методы – это грубая сила и террор: бомбардировки и осада городов, умышленные нападения на мирных жителей, похищение и заключение местных лидеров и журналистов и замена их лояльными коллаборантами», – пишет издание.

В конце 1994 года Москва отправила войска в Грозный, рассчитывая быстро свергнуть местную власть, однако просчиталась. Чеченцы дали решительный отпор: за одну ночь в Грозном были уничтожены сотни российских военных и техника. Следующие несколько дней Москва ошеломленно молчала, а чеченцы праздновали победу. Впрочем, вскоре россияне нанесли новый удар: окруженный с трех сторон Грозный пережил мощный авиационный и артиллерийский обстрел. Чеченские защитники неделями мужественно противостояли врагу, заручившись поддержкой возмущенного жестокостью Москвы местного населения.

«Когда россияне наталкивались на особо упорную оборону, они сбрасывали смертоносные кассетные бомбы, уничтожавшие всех [людей] и любой транспорт на улицах, будь то бойцы, гражданские лица в попытке бежать из города или пенсионеры, которые хотели набрать воды», — вспоминает корреспондент The New York Times, работавший тогда в Грозном.

Через три месяца российские войска захватили центр города, а позже расправились с сопротивлением в южных окрестностях, применив бункерные бомбы.

Эхо многих из тех событий середины 1990-х сейчас ощутимо в Украине, где Россия применяет похожую тактику и совершает похожие ошибки. И хотя ВСУ удается сдерживать продвижение врага в Киев, а Москва, похоже, сместила фокус атаки от столицы на восток страны, западные аналитики предупреждают: Киев остается в опасности. Хотя многие российские формирования отошли от города, чтобы перегруппироваться, другие уже начали размещаться на флангах. В продвигающейся в столицу многокилометровой колонне российской бронетехники военные аналитики обнаружили реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию и даже термобарическое оружие.

Между тем, такие города как Харьков, Мариуполь, Николаев и Чернигов, которые россиянам не удалось захватить в начале войны, агрессор теперь обстреливает издалека, убивая мирное население, разрушая инфраструктуру и гражданские строения, включая больницы, бомбоубежища и школы.

Следующий раздел жестокого русского сценария хорошо известен чеченцам. После применения безжалостной огневой силы Россия использовала лояльных местных жителей для установления контроля над Чечней. В Украине уже есть некоторые предвестники подобных методов: аресты и исчезновения местных чиновников, задержания и угрозы для местных журналистов, массовый вывоз мирного населения в Россию. Жесткое подавление и заключение несогласных, которые доверенные лица Москвы применяли в течение последних восьми лет в оккупированных районах Донбасса, также хорошо иллюстрируют, как осуществляется управление страной под российской оккупацией, констатирует издание.

Но самое худшее может ждать впереди, предупреждает Крис Александер, канадский дипломат и политик, который служил в посольстве Канады в Москве в разгар чеченской войны. «Единственная опасность для украинцев на данный момент – массированные непрямые обстрелы в духе Алеппо/Грозного, – пишет он в своем комментарии The New York Times. – Это не конец – до него еще далеко».

Впрочем, у Украины есть ресурсы для сопротивления. Среди них, в том числе, и интернет. Несмотря на то, что сеть подвергается атакам со стороны мощной военной силы с хвалеными кибер-возможностями, интернет в Украине остается преимущественно невредимым, что позволяет миллионам украинцев общаться между собой, а также транслировать всему миру ход этой разрушительной войны, пишет американская газета The Washington Post . Несмотря на ежедневные точечные отключения, большая часть страны остается онлайн и все благодаря инженерам и запасному плану.

Эксперты по кибербезопасности годами предполагали, что первые выстрелы современных войн прозвучат в киберпространстве, когда агрессор заблокирует интернет в атакованной стране, лишая ее жителей возможности общаться и разжигая хаос. В Украине этого не произошло. Хотя кибератаки и имели место, они были менее масштабными и менее разрушительными, чем ожидалось. По мнению военных экспертов, этому можно дать несколько объяснений: с одной стороны, российские военные могут нуждаться в связи в Украине, чтобы общаться между собой, а в случае оккупации Россия может рассчитывать использовать местную телекоммуникационную инфраструктуру. С другой стороны, в 2015 году Украина уже пережила мощные кибератаки, и после этого поработала над собственной кибер-обороной.

Сегодня украинские инженеры телекоммуникационных компаний прилагают героические усилия, чтобы обеспечивать связью своих сограждан: когда случается повреждение кабелей, они оперативно выезжают их чинить. Тем временем правительство применило запасной план по привлечению альтернативных каналов: в ответ на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова американский миллиардер Илон Маск предоставил Украине тысячи станций спутникового интернета Starlink, которые сегодня уже используют как украинские военные, так и гражданские.

Для Украины очень важно оставаться на связи, отмечает издание. Ведь благодаря ней украинцы получают сообщения от власти, которые вдохновляют их на борьбу, а сами сообщают военным о движении вражеской техники и координируют между собой защиту собственных городов и поселков. Благодаря интернету украинские чиновники обращаются к мировым лидерам за помощью, а ВСУ отслеживают перемещение российских формирований. Тем временем журналисты и простые граждане через сеть демонстрируют миру опустошительные последствия российских бомбардировок.

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