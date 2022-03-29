Пентагон: Захват Донбасса стал приоритетом России

29 марта, 09:00
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Россия сосредоточила силы на захвате Донбасса (Фото:Штаб ООС)

Россия сосредоточила силы на захвате Донбасса (Фото:Штаб ООС)

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал для них приоритетной задачей.

Представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга заявил, что наиболее активное продвижение российских сил наблюдается в Харьковской области.

За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.

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В Пентагоне выдвинули три версии того, почему РФ решила сменить приоритеты:

  • попытка отрезать украинские войска на востоке от остальной части страны;
  • получение рычагов влияния для будущих мирных переговоров;
  • общая смена своих стратегических целей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Пентагон Война России против Украины

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