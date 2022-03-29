Пентагон: Захват Донбасса стал приоритетом России
Россия сосредоточила силы на захвате Донбасса (Фото:Штаб ООС)
По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал для них приоритетной задачей.
Представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга заявил, что наиболее активное продвижение российских сил наблюдается в Харьковской области.
За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.
В Пентагоне выдвинули три версии того, почему РФ решила сменить приоритеты:
- попытка отрезать украинские войска на востоке от остальной части страны;
- получение рычагов влияния для будущих мирных переговоров;
- общая смена своих стратегических целей.