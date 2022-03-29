Предложения Украины предусматривают, что Россия не против вступления Киева в ЕС — представитель российской делегации 29 марта, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Мединский (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo)

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил после встречи в Стамбуле, что, согласно предложениям Украины, страна-агрессор должна быть не против вступления нашей страны в Евросоюз.

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Об этом сообщает пропагандистское российское РИА Новости.

По словам Мединского, это одно из письменных предложений, полученных от украинской делегации.

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Глава российской делегации также сказал, что, согласно этим предложениям, Украина обещает отказаться от вступления в военные союзы и «провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса».

Ранее член украинской делегации и руководитель юридической группы Александр Чалый заявил, что принятие и соблюдение договора о гарантиях безопасности позволит зафиксировать постоянный нейтральный статус Украины. Ключевое требование — четкие юридически обязывающие гарантии Украине, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичными части 5 устава НАТО (о коллективной защиты).

Он подчеркнул, что принципиальной для Киева позицией остается вступления Украины в Евросоюз:

«Принципиальная позиция — ничто в будущем договоре не будет отрицать право Украины на вступление в Евросоюз. Страны-гаранты берут на себя обязательство способствовать этим процессам».

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности об идее новой системы гарантий безопасности для Украины.

Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

По словам советника главы Офиса президента и члена делегации Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.

В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях.

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