Пресс-секретарь Эрдогана назвал требования России по ОРДЛО и Крыму «нереалистичными» 29 марта, 05:05 Цей матеріал також доступний українською У Эрдогана назвали красные линии от Украины «правильными» (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что требования России признать аннексию Крыма и независимость ОРДЛО на переговорах с Украиной являются «очень максималистскими» и «нереалистичными».



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В интервью CNN он сообщил, что это красные линии для Украины, назвав это правильным, потому что, по его словам, они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета Украины.

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«Мы не признали аннексию Крыма, как и весь остальной мир, даже Китай не признал аннексию Крыма… Им [в России] действительно следует придумать какие-то другие идеи», — добавил Калин.

Как заявил пресс-секретарь Эрдогана, президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским правителем Владимиром Путиным, и кремлевский лидер, по его словам, пока что отказывается.

«И наш президент сказал: я готов способствовать проведению вашей встречи, в Турции или где-то еще… Мы верим, что только благодаря этой встрече эта война закончится», — отметил Калин.

На вопрос, слушает ли президент Путин Эрдогана, его пресс-секретарь сказал, что у них «давние отношения». Представитель турецкого лидера добавил, что Путин прислушивается к Эрдогану, к его советам, идеям и предложениям.

«С их точки зрения можно понять, что они не доверяют большинству стран НАТО, они не хотят с ними больше разговаривать, правильно это или нет. Но реальность такова, что с российской стороной должен говорить кто-то, кому русские тоже могут доверять.

В противном случае эта война может продолжаться месяцами, годами, и мир не может позволить себе еще одну такую ​​затяжную войну, и, конечно, мы не можем позволить себе еще одну холодную войну", — резюмировал Калин.

Ранее глава фракции Слуга народа и глава украинской делегации Давид Арахамия анонсировал новый раунд переговоров на 28−30 марта в Турции.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина настаивает в первую очередь на прекращении огня, гарантиях безопасности и своей территориальной целостности.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для перемирия Россия должна отвести войска на компромиссные территории (до 24 февраля).