Возле Херсона оккупанты начали устраивать рейды

29 марта, 17:06
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Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Утром 29 марта вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.

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Об этом сообщает Суспільне.Херсон со ссылкой на местных жителей.

Те рассказывают, что российские военные проверяют документы, осматривают все помещения, ищут охотников и оружие.

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В некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские военные выламывают ворота и забирают машины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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