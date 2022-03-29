Возле Херсона оккупанты начали устраивать рейды 29 марта, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)

Утром 29 марта вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.

Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщает Суспільне.Херсон со ссылкой на местных жителей.

Те рассказывают, что российские военные проверяют документы, осматривают все помещения, ищут охотников и оружие.

Видео дня

В некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские военные выламывают ворота и забирают машины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.