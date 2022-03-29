Возле Херсона оккупанты начали устраивать рейды
Город Херсон (Фото:favoritekherson.co)
Утром 29 марта вооруженные группы российских военных начали обыскивать домохозяйства в поселке Камышаны со стороны Шуменского микрорайона Херсона.
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Об этом сообщает Суспільне.Херсон со ссылкой на местных жителей.
Те рассказывают, что российские военные проверяют документы, осматривают все помещения, ищут охотников и оружие.
В некоторых дворах, где хозяева отсутствуют, российские военные выламывают ворота и забирают машины.
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