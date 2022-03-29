Легендарный защитник острова Змеиный. Автор фразы про «русский военный корабль» вернулся из плена домой 29 марта, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Пограничник Роман Грибов (Фото:Скриншот из видео Черкаська ОДА/Telegram)

Автор легендарной фразы про «русский военный корабль» пограничник Роман Грибов с острова Змеиный вернулся из плена в родную Черкасскую область. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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«Имел честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный», — пишет Табурец.

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Грибов также получил награду за «За заслуги перед Черкащиной». Табурец поблагодарил его за твердость и несокрушимость духа.

«Хочу поблагодарить украинский народ за эту поддержку. Мы ее очень чувствуем. Нас это вдохновляет. За нами сила. За нами правда. И мы победим. Слава Украине», — сказал Грибов после получения награды.

31-летний украинский пограничник Роман Грибов послал русский военный корабль 24 февраля в день вторжения России в Украину в ответ на предложение сдаться во время атаки на остров Змеиный. Запись его ответа разлетелась по сети и стала символом борьбы с русскими оккупантами.

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