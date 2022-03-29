В блокадном Мариуполе погиб чемпион Украины по водному поло и капитан национальной сборной Евгений Обединский 29 марта, 11:48 Цей матеріал також доступний українською Евгений Обединский (Фото:Евгений Скиба)

В Мариуполе, который с начала полномасштабной войны России против Украины преступно обстреливают российские оккупанты, 17 марта погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский.

Об этом сообщил его отец, заслуженный тренер Украины по водному поло Александр Обединский, передает MRPL.CITY.

Евгений Обединский был многократным чемпионом Украины по водному поло и капитаном национальной сборной Украины. У спортсмена было трое детей.

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«17 марта 2022 г в Мариуполе погиб мой сын Женя. Светлый и добрый человек, отец троих детей. Был чутким отзывчивым сыном, братом, отцом, другом, отличным спортсменом, мастером спорта, неоднократным чемпионом Украины в составе команды Ильичевец, капитаном национальной сборной Украины. Был большим жизнелюбом, никогда не сдавался, не жаловался на жизнь, как бы ему не было трудно. У него всегда был один ответ: не волнуйся папа, я справлюсь. У нас были очень теплые и доверительные отношения, и мы с любовью относились друг к другу. Страшная боль и невосполнимая утрата. Светлая память, царство небесное моему сыну Жене», — написал Александр Обединский.

Также сообщается, что в последнее время спортсмен боролся с недугом — опухолью голоного мозга.