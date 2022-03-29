Россия не сможет производить современное оружие из-за санкций — украинская разведка 29 марта, 16:52 Цей матеріал також доступний українською Российский зенитный ракетный комплекс С-400 (Фото:REUTERS/File Photo)

В России государственные контракты в рамках оборонного заказа находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

О таких контрактах срочно собирают данные, сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Как следует из требования начальника управления военных представителей минобороны РФ, поступившего в оборонные предприятия государства оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие.

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Отмечается, что в последние десятилетия военное производство и «перевооружение» армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия — ракет, танков, самолетов — стало фактически невозможно.



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«На сегодняшний день ярким примером „технологической независимости“ и „импортозамещения“ РФ стал завод КАМАЗ. Современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия). Там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали „классическими“», — сообщили в украинской разведке.



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