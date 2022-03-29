«Корректировал огонь оккупантов». В Харькове российские спецслужбы завербовали ребенка — СБУ
Оккупанты связались с ребенком через Telegram (Фото:Скриншот из видео СБУ)
В Харьковской области разоблачили несовершеннолетнего парня, которого завербовала российская военная разведка, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
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«Оперативники Управления СБУ в Харьковской области разоблачили малолетнего парня, которого российская военная разведка привлекла в качестве корректировщика огня», — сообщает пресс-центр.
Отмечается, что оккупанты связались с ребенком через Telegram. Россияне обещали мальчику, что заплатят деньги за информацию о позициях ВСУ в Харькове, говорится в сообщении.
«Цинически использовав ребенка оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания. СБУ призывает родителей осуществлять контроль за поведением своих детей в Интернете, а всех граждан Украины — не доверять вражеской пропаганде», — добавили в ведомстве.
Также СБУ опубликовала видео, на котором ребенок рассказывает, как связался с оккупантами и как они его обманули.
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