«Нейтральная сторона». СМИ узнали о роли Абрамовича на переговорах Украины и России

29 марта, 14:00
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Роман Абрамович (на заднем плане крайний слева) на переговорах Украины и России в Стамбуле (Фото:Handout via REUTERS)

Роман Абрамович (на заднем плане крайний слева) на переговорах Украины и России в Стамбуле (Фото:Handout via REUTERS)

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России в качестве нейтральной стороны, пишет Украинская правда.

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По информации источников издания, близких к переговорам, главная задача Абрамовича — «передавать их начальнику на понятном и человеческом языке нашу позицию».

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29 марта в Стамбуле начались переговоры Украины и России. Перед ними выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Абрамовича заметили во дворце, где проходят переговоры. На фото он стоит рядом с Эрдоганом.

https://twitter.com/maxseddon/status/1508709771846770688
https://www.youtube.com/embed/j3-Mi8d3f30
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Переговоры Украина-Россия Стамбул Роман Абрамович Война России против Украины

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