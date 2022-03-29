«Нейтральная сторона». СМИ узнали о роли Абрамовича на переговорах Украины и России 29 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (на заднем плане крайний слева) на переговорах Украины и России в Стамбуле (Фото:Handout via REUTERS)

Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах Украины и России в качестве нейтральной стороны, пишет Украинская правда.



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По информации источников издания, близких к переговорам, главная задача Абрамовича — «передавать их начальнику на понятном и человеческом языке нашу позицию».

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29 марта в Стамбуле начались переговоры Украины и России. Перед ними выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Абрамовича заметили во дворце, где проходят переговоры. На фото он стоит рядом с Эрдоганом.

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