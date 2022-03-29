Подозревают в шпионаже. Бельгия, Ирландия и Чехия совместно высылают 26 российских дипломатов 29 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Российский борт, забирающий дипломатов (иллюстративное изображение) (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Бельгия, Ирландия и Чехия высылают сотрудников дипломатических представительств России в этих странах. Их подозревают в шпионаже.



Бельгия приняла решение выслать 21 сотрудника посольств и консульств России, сообщила глава МИД страны Софи Вильмес. Их подозревают в причастности к шпионской и влиятельной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности.

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Ирландия попросила четырех высокопоставленных сотрудников посольства России покинуть страну, говорится в заявлении МИД.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России в Iveagh House, чтобы сообщить ему, что четырем высокопоставленным чиновникам было предложено покинуть страну. Это связано с тем, что их деятельность не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения», — говорится в заявлении.

В заявлении МИД Ирландии также подчеркнули, что считают войну России против Украины серьезным нарушением международного права.

Чехия также высылает из страны одного российского дипломата.

«МИД Чехии информировал Посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников Посольства персоной нон грата. Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — говорится в сообщении МИД Чехии.



Ранее Нидерланды выслали 17 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

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