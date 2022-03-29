Украина и Россия в Стамбуле. Чем могут завершиться стратегические переговоры — инсайды и версии 29 марта, 21:27 Цей матеріал також доступний українською В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

Стамбул станет точкой финального согласования позиций украинской и российской делегаций, сообщают НВ высокопоставленные источники. В повестке отсутствуют подписания каких-либо документов. Только консультации.

Стамбульские переговоры 29−30 марта дали первые скромные результаты. Представитель РФ Владимир Мединский заявил о снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлении со стороны российской армии. Хотя ВСУ там ведет успешное контрнаступление.



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По задумке сторон, результатом переговоров должен стать черновик окончательных договоренностей Киева с Москвой. После этого включатся министры иностранных дел, а затем — президенты Украины и РФ для подписания мирного соглашения.

Несмотря на это, опрошенные собеседники НВ пока не видят условий для долгосрочного мира с агрессором.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИЕВА



За пару дней до встречи делегаций в Стамбуле Зеленский очертил контуры соглашения украинской стороны с воинствующей Москвой: вывод российских войск из Украины, возврат к позициям до 24 февраля. Уступками со стороны Киева станет «готовность идти на нейтралитет» с принципиальными гарантиями от третьих стран, а также некая уступка в вопросе Крыма. Кроме того, Зеленский исключил «денацификацию» и «демилитаризацию», добавив, что переговорщики их «вообще не обсуждают».



Москва выдвигала следующий перечень требований к Киеву: внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума; признание Украиной ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей; «денацификация»; демилитаризация; признание Крыма российским, принятие русского языка как второго государственного.



По завершению первого дня переговоров Киев официально предложил зафиксировать внеблоковый статус Украины.



Параллельно с принятием нейтрального статуса Украина рассчитывает подписать международный договор о гарантиях безопасности, аналогичный 5 статье НАТО, пояснил Александр Чалый, дипломат и многолетний сторонник нейтралитета для Украины, возглавивший юридическую группу делегации. Эта статья означает, что нападение на одну страну автоматически означает нападение на всех членов альянса.

Но из озвученных им параметров договора следует более мягкая форма договора, чем 5 статья. Например, если Украина станет объектом новой агрессии, то у стран-гарантов есть три дня для ответа на запрос Киева об их участии в дипломатических консультациях по укрощению агрессора. Если же дипломатия окажется бессильной, получается, эти государства только на четвертый день должны предоставить военную помощь и вооружение. Чалый не исключает закрытие ими воздушного пространства над Украиной.



«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета», — сказал он на брифинге после первого дня переговоров. Получив подобные гарантии, Украина не будет размещать иностранные военные базы, военные контингенты и вступать в военно-политические союзы, добавил Чалый. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место при согласии стран-гарантов, в том числе России.



Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, сообщил также Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

Информированный собеседник НВ детализировал украинское предложение в отношении Крыма. Во-первых, пока будет действовать временное соглашение, Украина дополнительно подпишет обязательство не освобождать Крым военным путем. Во-вторых, Украина обеспечит постоянное водоснабжение в Крым.



Давид Арахамия, еще один член делегации пояснил, что среди гарантов соглашения о безопасности Украина видит страны Совбеза ООН — это Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Он пояснил, что пока гарантии не будут распространятся на ОРДЛО и Крым. «Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений. Это система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности», — сказал Арахамия.



Владимир Мединский, представитель РФ в комментарии российским СМИ заверил, что оформить соглашения таким образом — это предложения Киева, «которые будут рассмотрены и будет дан соответствующий ответ».



ДОЛГАЯ ДОРОГА К МИРУ



Для Москвы предложения Киева могли бы стать нормальным вариантом выхода из войны, хоть и слишком дорогой ценой, считает Николай Капитоненко, исполнительный директор Центра исследований международных отношений. «Война снова показывает себя как крайне неэффективный инструмент внешней политики», — подчеркивает он.

Для Украины же, уверен собеседник, цена еще выше, поскольку Украина недополучает помощь Запада для ведения войны и пока имеет туманные перспективы вступления в ЕС. По его словам, для обеих стран «такой компромисс может быть рабочим».

Тем не менее, Капитоненко не видит приближение реального мирного урегулирования, поскольку обе стороны уверены в своей победе на поле боя. Поэтому для Москвы и Киева «уступки очень болезненны, а порог терпимости еще не достигнут».



Скептичен по поводу заключения мира между Киевом и Москвой в ближайшее время и советник министра МВД Вадим Денисенко. «Сейчас я не совсем верю, что возможно говорить о каких-то мирных соглашениях. Хотя могут быть согласованы гуманитарные вопросы и определены модальности будущего мира», — считает Денисенко.

По его мнению, ключевая задача для Путина сейчас лежит в военной, а не политической плоскости. А именно: оккупация всей Донецкой и Луганской области и сухопутный коридор в Крым. Денисенко не исключает, что Россия продолжит попытки захватить Киев.

Похожие заявления о ближайших целяхй Кремля делал Пентагон и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, также обращает внимание на заявления россиян: они хотят захватить полностью весь Донбасс. Вторая задача — держать коридор в Крым.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, российская сторона затягивает переговоры, поскольку надеется победить в Мариуполе или в зоне ООС.

Затяжная война может также обернуться большими потерями для экономики Украины, акцентирует Денисенко. Он обращает внимание, что российская армия целенаправленно разрушает украинскую промышленность. «Они не денацификацией занимаются, а деиндустриализацией», — отмечает он. Сохранение экономики и ее изменение под нужды военного времени — следующий вызов после военного.

Есть и еще один аспект войны: многомесячные бои станут причиной миграции граждан из Украины, считает владелец компании Concorde Capital Игорь Мазепа. По его словам, для экономики выгоднее закончить войну в максимально короткое время. Чем быстрее, тем меньше украинцев ассимилируются и осядут за границей. «Это же вопрос работающего населения в долгосрочной перспективе. Поэтому прекращение войны — это самый главный фактор», — сказал он.



Как будет продвигаться переговорный процесс? Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который уже встречался с Сергеем Лавровым, был краток в комментариях: программа-минимум для делегации в Стамбуле — гуманитарные вопросы, максимум — прекращение огня.



«Подписывать каких-то документов в Стамбуле не планируется. Эта встреча нужна для сверки позиций. После чего мирный план должен будет утвержден на заседании СНБО, у которого могут быть некоторые директивы. Потом встреча министров, а только потом — президентов», — пояснил высокопоставленный собеседник во власти. Он уверен, что после окончания стамбульских переговоров будет видно, куда больше склоняется Россия — к войне или к миру.

Для Украины и страны-агрессора остается дискуссионным вопрос судьбы временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Представители Украины неоднократно заявляли, что вопрос неделимости украинской территории — красная линия для Киева. Сейчас россияне агрессивно атакуют украинские позиции в ООС, в частности пытаются большими силами оккупировать Мариуполь.

Подоляк предлагает оставить обсуждение вопроса Донбасса для личной беседы Зеленского и Путина.

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