Украина и Россия в Стамбуле. Чем могут завершиться стратегические переговоры — инсайды и версии

29 марта, 21:27
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В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

В Стамбуле завершились переговоры Украины и России (Фото:Handout via REUTERS)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Стамбул станет точкой финального согласования позиций украинской и российской делегаций, сообщают НВ высокопоставленные источники. В повестке отсутствуют подписания каких-либо документов. Только консультации.

Стамбульские переговоры 29−30 марта дали первые скромные результаты. Представитель РФ Владимир Мединский заявил о снижении интенсивности боев на Киевском и Черниговском направлении со стороны российской армии. Хотя ВСУ там ведет успешное контрнаступление.

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По задумке сторон, результатом переговоров должен стать черновик окончательных договоренностей Киева с Москвой. После этого включатся министры иностранных дел, а затем — президенты Украины и РФ для подписания мирного соглашения.

Несмотря на это, опрошенные собеседники НВ пока не видят условий для долгосрочного мира с агрессором.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИЕВА

За пару дней до встречи делегаций в Стамбуле Зеленский очертил контуры соглашения украинской стороны с воинствующей Москвой: вывод российских войск из Украины, возврат к позициям до 24 февраля. Уступками со стороны Киева станет «готовность идти на нейтралитет» с принципиальными гарантиями от третьих стран, а также некая уступка в вопросе Крыма. Кроме того, Зеленский исключил «денацификацию» и «демилитаризацию», добавив, что переговорщики их «вообще не обсуждают».

Москва выдвигала следующий перечень требований к Киеву: внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума; признание Украиной ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей; «денацификация»; демилитаризация; признание Крыма российским, принятие русского языка как второго государственного.

По завершению первого дня переговоров Киев официально предложил зафиксировать внеблоковый статус Украины.

Параллельно с принятием нейтрального статуса Украина рассчитывает подписать международный договор о гарантиях безопасности, аналогичный 5 статье НАТО, пояснил Александр Чалый, дипломат и многолетний сторонник нейтралитета для Украины, возглавивший юридическую группу делегации. Эта статья означает, что нападение на одну страну автоматически означает нападение на всех членов альянса.

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Но из озвученных им параметров договора следует более мягкая форма договора, чем 5 статья. Например, если Украина станет объектом новой агрессии, то у стран-гарантов есть три дня для ответа на запрос Киева об их участии в дипломатических консультациях по укрощению агрессора. Если же дипломатия окажется бессильной, получается, эти государства только на четвертый день должны предоставить военную помощь и вооружение. Чалый не исключает закрытие ими воздушного пространства над Украиной.

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета», — сказал он на брифинге после первого дня переговоров. Получив подобные гарантии, Украина не будет размещать иностранные военные базы, военные контингенты и вступать в военно-политические союзы, добавил Чалый. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место при согласии стран-гарантов, в том числе России.

Украина предлагает России зафиксировать в отдельном пункте мирного договора, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, сообщил также Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

Информированный собеседник НВ детализировал украинское предложение в отношении Крыма. Во-первых, пока будет действовать временное соглашение, Украина дополнительно подпишет обязательство не освобождать Крым военным путем. Во-вторых, Украина обеспечит постоянное водоснабжение в Крым.

Давид Арахамия, еще один член делегации пояснил, что среди гарантов соглашения о безопасности Украина видит страны Совбеза ООН — это Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль. Он пояснил, что пока гарантии не будут распространятся на ОРДЛО и Крым. «Некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений. Это система, на которой мы хотим построить новое будущее Украины с точки зрения безопасности», — сказал Арахамия.

Владимир Мединский, представитель РФ в комментарии российским СМИ заверил, что оформить соглашения таким образом — это предложения Киева, «которые будут рассмотрены и будет дан соответствующий ответ».

ДОЛГАЯ ДОРОГА К МИРУ

Для Москвы предложения Киева могли бы стать нормальным вариантом выхода из войны, хоть и слишком дорогой ценой, считает Николай Капитоненко, исполнительный директор Центра исследований международных отношений. «Война снова показывает себя как крайне неэффективный инструмент внешней политики», — подчеркивает он.

Для Украины же, уверен собеседник, цена еще выше, поскольку Украина недополучает помощь Запада для ведения войны и пока имеет туманные перспективы вступления в ЕС. По его словам, для обеих стран «такой компромисс может быть рабочим».

Тем не менее, Капитоненко не видит приближение реального мирного урегулирования, поскольку обе стороны уверены в своей победе на поле боя. Поэтому для Москвы и Киева «уступки очень болезненны, а порог терпимости еще не достигнут».

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Скептичен по поводу заключения мира между Киевом и Москвой в ближайшее время и советник министра МВД Вадим Денисенко. «Сейчас я не совсем верю, что возможно говорить о каких-то мирных соглашениях. Хотя могут быть согласованы гуманитарные вопросы и определены модальности будущего мира», — считает Денисенко.

По его мнению, ключевая задача для Путина сейчас лежит в военной, а не политической плоскости. А именно: оккупация всей Донецкой и Луганской области и сухопутный коридор в Крым. Денисенко не исключает, что Россия продолжит попытки захватить Киев.

Похожие заявления о ближайших целяхй Кремля делал Пентагон и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, также обращает внимание на заявления россиян: они хотят захватить полностью весь Донбасс. Вторая задача — держать коридор в Крым.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, российская сторона затягивает переговоры, поскольку надеется победить в Мариуполе или в зоне ООС.

Затяжная война может также обернуться большими потерями для экономики Украины, акцентирует Денисенко. Он обращает внимание, что российская армия целенаправленно разрушает украинскую промышленность. «Они не денацификацией занимаются, а деиндустриализацией», — отмечает он. Сохранение экономики и ее изменение под нужды военного времени — следующий вызов после военного.

Есть и еще один аспект войны: многомесячные бои станут причиной миграции граждан из Украины, считает владелец компании Concorde Capital Игорь Мазепа. По его словам, для экономики выгоднее закончить войну в максимально короткое время. Чем быстрее, тем меньше украинцев ассимилируются и осядут за границей. «Это же вопрос работающего населения в долгосрочной перспективе. Поэтому прекращение войны — это самый главный фактор», — сказал он.

Как будет продвигаться переговорный процесс? Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который уже встречался с Сергеем Лавровым, был краток в комментариях: программа-минимум для делегации в Стамбуле — гуманитарные вопросы, максимум — прекращение огня.

«Подписывать каких-то документов в Стамбуле не планируется. Эта встреча нужна для сверки позиций. После чего мирный план должен будет утвержден на заседании СНБО, у которого могут быть некоторые директивы. Потом встреча министров, а только потом — президентов», — пояснил высокопоставленный собеседник во власти. Он уверен, что после окончания стамбульских переговоров будет видно, куда больше склоняется Россия — к войне или к миру.

Для Украины и страны-агрессора остается дискуссионным вопрос судьбы временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Представители Украины неоднократно заявляли, что вопрос неделимости украинской территории — красная линия для Киева. Сейчас россияне агрессивно атакуют украинские позиции в ООС, в частности пытаются большими силами оккупировать Мариуполь.

Подоляк предлагает оставить обсуждение вопроса Донбасса для личной беседы Зеленского и Путина.

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Теги:   Турция Переговоры с Россией

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