Подоляк заявил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме 29 марта, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что договор о гарантиях безопасности Украины должен быть одобрен на референдуме.

«Имплементация решения договора по гарантиям безопасности будет идти по следующей схеме: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию по этому договору, по тому, как он должен работать», — сказал он по итогам переговоров украинской и российской делегации.

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Подоляк отметил, что после этого будет идти ратификация парламентами стран-гарантов и парламентом Украины.

«То есть, мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор действительно был консолидирующим для нас», — подчеркнул он.

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Ранее глава переговорной группы Давид Арахамия сообщил, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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