Оккупанты пытаются захватить Изюм, идут бои в близлежащих населенных пунктах — Генштаб 29 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською В районе Изюма идут бои (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются захватить город Изюм.



Война России против Украины — последние новости



Об этом сообщает Генштаб.

Также армия РФ применяет артиллерию и авиацию по населенным пунктам Харьков и Барвинково.

Видео дня

Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое вблизи.

Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

«Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих», — отметили в Генштабе.

