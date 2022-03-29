Оккупанты пытаются захватить Изюм, идут бои в близлежащих населенных пунктах — Генштаб

29 марта, 13:00
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В районе Изюма идут бои (Фото:Генштаб)

В районе Изюма идут бои (Фото:Генштаб)

На Слобожанском направлении российские оккупанты пытаются захватить город Изюм.

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Об этом сообщает Генштаб.

Также армия РФ применяет артиллерию и авиацию по населенным пунктам Харьков и Барвинково.

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Продолжаются бои в районе населенных пунктов Камянка, Сухая Камянка, Тихоцкое вблизи.

Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

«Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих», — отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283260570653695
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

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