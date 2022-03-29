Оккупанты продолжают террор на захваченных территориях: обстреливают жилые дома, занимаются мародерством

29 марта, 07:16
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Оккупанты занимаются мародерством и обстреливают жилые дома (Фото:Генштаб)

Оккупанты занимаются мародерством и обстреливают жилые дома (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты в захваченных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей продолжают террор в отношении местного населения.

Как сообщает Генштаб, оккупанты обстреливают жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

Также продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы Украинских городов.

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Агрессоры концентрируются на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283032034009882
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Мародерство Война России против Украины

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