Санкции Запада против агрессора: Россия сейчас чувствует себя «как во время войны», «условия враждебны» — Песков
Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что из-за санкций Россия сейчас находится в ситуации равносильной войне.
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Об этом сообщает Интерфакс.
«Эти условия (…) для нас враждебны. Мы чувствуем себя как во время войны», — сказал он.
По его словам, это стало следствием действий Запада, который ведет против начавшей войну против Украины России «войну торговле и экономике».