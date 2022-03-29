Санкции Запада против агрессора: Россия сейчас чувствует себя «как во время войны», «условия враждебны» — Песков 29 марта, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что из-за санкций Россия сейчас находится в ситуации равносильной войне.

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Об этом сообщает Интерфакс.

«Эти условия (…) для нас враждебны. Мы чувствуем себя как во время войны», — сказал он.

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По его словам, это стало следствием действий Запада, который ведет против начавшей войну против Украины России «войну торговле и экономике».