Обломки российской ракеты повредили дом экс-премьера Витольда Фокина в Киеве 29 марта, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Витольд Фокин (Фото:Украинское радио)

Один из частных домов в Дарницком районе Киева, который ночью 28 марта повредили обломки российской ракеты, принадлежит бывшему премьер-министру Украины и экс-замглавы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на комментарий Фокина.



По словам экс-премьера, сейчас он находится в Молдове в гостях у друга и собирался ехать домой, но узнал, что в его доме выбиты окна и двери.

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"…Пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу. Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-то неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это не сравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь — город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", — сказал Фокин.

Радио Свобода сообщает, что в результате попадания обломков ракеты пострадали еще несколько домов — там выбиты стекла и повреждены фасады. Также пострадали автомобили и домашние животные, никто не погиб. В ГСЧС сообщили, что вечером 27 марта в Дарницком районе Киева начался пожар — от попадания обломков загорелся гараж.

24 марта в КГГА заявили, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты повредили 87 жилых домов в Киеве.

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