Обломки российской ракеты повредили дом экс-премьера Витольда Фокина в Киеве
Витольд Фокин (Фото:Украинское радио)
Один из частных домов в Дарницком районе Киева, который ночью 28 марта повредили обломки российской ракеты, принадлежит бывшему премьер-министру Украины и экс-замглавы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину.
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на комментарий Фокина.
По словам экс-премьера, сейчас он находится в Молдове в гостях у друга и собирался ехать домой, но узнал, что в его доме выбиты окна и двери.
"…Пока условно пленкой не покроют, вернуться не могу. Я убежден, что мы его отстроим. Там не такие большие повреждения. Теперь мы где-то неделю будем готовить его, чтобы я вернулся домой. Все это не сравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь — город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", — сказал Фокин.
Радио Свобода сообщает, что в результате попадания обломков ракеты пострадали еще несколько домов — там выбиты стекла и повреждены фасады. Также пострадали автомобили и домашние животные, никто не погиб. В ГСЧС сообщили, что вечером 27 марта в Дарницком районе Киева начался пожар — от попадания обломков загорелся гараж.
24 марта в КГГА заявили, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины оккупанты повредили 87 жилых домов в Киеве.
материалов раздела Киев
и афиша лучших событий Киева
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.