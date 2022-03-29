Страны-гаранты могут пригласить к участию в переговорах Украины и РФ через две недели — член украинской делегации 29 марта, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Украина и РФ провели переговоры переговоры в Стамбуле (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

Страны-гаранты могут пригласить к участию в переговорах Украины и России о прекращении полномасштабного вторжения РФ и гарантиях безопасности через две недели, сообщил член украинской делегации Александр Чалый.

Война России против Украины — последние новости

Об этом он сказал на брифинге по итогам раунда переговоров в Турции 29 марта.

«Мы объявили наиболее принципиальные требования, от которых мы ни в коем случае не откажемся. Ближайшие две недели будем проводить переговоры с РФ. Мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Думаю, что через две недели пригласим страны гаранты к участию в многосторонних переговорах», — пояснил он.

Видео дня

Чалый добавил, что до этого времени должно состояться согласование наиболее принципиальных разногласий на высшем политическом уровне.

29 марта в Стамбуле (Турция) начались переговоры делегаций Украины и России.

По их итогам Украина предложила свои условия гарантий безопасности. Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

В отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.