Для минирования Черного моря оккупанты использовали мины, захваченные в 2014 году в Крыму — МИД 30 марта, 02:45 Цей матеріал також доступний українською Корабль вблизи Босфора ищет мины, которые доплыли до берегов Турции (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.

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«Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами», — сообщили в МИД.

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В министерстве отметили, что размещая мины в Черном море Россия хочет дискредитировать Украину.

«Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что мины, выпущенные Россией в Черном море, находят у берегов Турции, Румынии, Болгарии.

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