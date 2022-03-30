Для минирования Черного моря оккупанты использовали мины, захваченные в 2014 году в Крыму — МИД

30 марта, 02:45
Цей матеріал також доступний українською
Корабль вблизи Босфора ищет мины, которые доплыли до берегов Турции (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Корабль вблизи Босфора ищет мины, которые доплыли до берегов Турции (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что для минирования Черного моря российские оккупанты использовали мины, которые были захвачены в 2014 году в Крыму.

Война России против Украины — последние новости

«Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами», — сообщили в МИД.

Видео дня

В министерстве отметили, что размещая мины в Черном море Россия хочет дискредитировать Украину.

Читайте также:
«Попытки давить на НАТО». Юрист-международник о минировании Россией акватории Черного моря и мотивах Кремля — интервью

«Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов», — сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что мины, выпущенные Россией в Черном море, находят у берегов Турции, Румынии, Болгарии.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Черное море МИД Украины Мины мина Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ