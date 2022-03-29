Российский диктатор выдвигает условия. Макрон не смог договориться с Путиным об эвакуации людей из Мариуполя 29 марта, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 марта назвал условие для деблокады Мариуполя, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Представитель Елисейского дворца по итогам переговоров заявил, что условия для начала гуманитарной операции по помощи жителям Мариуполя «на данном этапе не созданы», сообщает Le Figaro.



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Как сообщает пресс-служба Кремля, для «разрешения тяжелой гуманитарной ситуации» в Мариуполе украинские защитники должны «прекратить сопротивление и сложить оружие».



Ранее Эммануэль Макрон говорил, что Франция, Греция и Турция хотят помочь эвакуировать мирных жителей из Мариуполя, и что в ближайшее время он будет обсуждать это с Путиным.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти родных, которые остались в городе после начала полномасштабного вторжения России. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Россия создала в Мариуполе гуманитарную катастрофу, постоянно его обстреливая и не пропуская гуманитарные грузы. По данным горсовета, за почти четыре недели блокады Мариуполя российскими оккупантами в городе погибли почти 5000 жителей. В осаде остаются 170 тысяч жителей.

Срывая украинские гуманитарные коридоры, Россия силой вывозит жителей Мариуполя на свою территорию: в горсовете заявили, что депортированы уже более 20 тысяч человек.

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