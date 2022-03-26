31-й день войны — онлайн. В США называют Донбасс новым приоритетом врага, РФ пытается подавить сопротивление в захваченных городах - фото

31-й день войны — онлайн. В США называют Донбасс новым приоритетом врага, РФ пытается подавить сопротивление в захваченных городах

26 марта, 07:15

Суббота, 26 марта — 31-й день полномасштабного вторжения России в Украину. За первые недели большой войны потери оккупантов на украинской земле превысили 16 тыс. человек.

Эту цифру президент Украины Владимир Зеленский упомянул в своем обращении к украинцам вечером 25 марта. Он подчеркнул, что сдерживая и уничтожая врага, «наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли — нужно говорить».

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«16 тысяч российских военных уже погибли. Для чего? Что и кому это дает? Разговор должен быть серьезным. Украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть, условия должны быть справедливыми. А иное украинский народ просто не примет», — заявил Зеленский.

НВ следит за главными событиями нового дня войны.


Война России против Украины — события 26 марта 2022 онлайн


07:10 В зоне ООС отражены все атаки; враг пытается восстановить боеспособность, но имеет серьезные проблемы с качеством кадров и техники — новая сводка Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации на фронте и действиях врага на 06:00 субботы, 26 марта. Главное:

  • На отдельных направлениях враг не оставляет попыток вести штурмовые действия, совершает авиационные налеты и пытается нанести огненное поражение отдельным подразделениям ВСУ. Успеха не имеет.
  • Оккупанты и далее пытаются восстановить боеспособность своих подразделений, пополнение боеприпасов и горюче-смазочных материалов с целью подготовки к возобновлению наступательных действий. Однако в результате нехватки квалифицированных кадров противник комплектует личный состав кадрами «с низкими моральными качествами и лицами, склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем».
  • Враг осуществил развертывание практически всех подразделений Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории АР Крым и отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, с целью подавления сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.
  • Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления. Это объясняется неспособностью быстро восполнить потери, осуществить надлежащую перегруппировку и применение войск для поддержки необходимого темпа ведения боевых действий и достижения конечной цели войны.
  • В РФ проведение весенней призывной кампании 2022 г., которая начинается 1 апреля, может стать проблемной. Причина — высокий уровень безвозвратных и санитарных потерь вооруженных сил РФ и привлечение к боевым действиям военнослужащих срочной службы.
  • Просматривается тенденция резкого сонижения количества контрактников в соотношении к срочной службе. Таким образом, ухудшение социальной составляющей в результате международных санкций и потери в ходе войны в ближайшие недели, вероятно, обострят проблему комплектования российского войска качественным персоналом.
  • Российская техника, поступающая из складов хранения и арсеналов в оккупационные подразделения, пытающиеся восстановить боеспособность, находится в неудовлетворительном техническом состоянии вследствие небрежной предварительной эксплуатации и длительного хранения.
  • Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, нанесение ему огневого поражения и удержание ранее определенных оборонных рубежей.
  • На Донецком и Луганском направлениях группировка Объединенных сил за последние сутки отразила все вражеские атаки и нанесла существенные потери российским захватчикам. Украинские воины уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 самолета и 3 БПЛА врага.
  • За предыдущие сутки уничтожено 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов.

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06:45 В США считают, что Россия изменила приоритет по захвату Киева на Донбасс — Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерства обороны США. Отмечается, что таким образом Россия хочет создать рычаги влияния на переговорах с Украиной и отрезать украинские силы на востоке (в зоне ООС — прим. ред.) от остальных.

Источник агентства в Пентагоне сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся агрессивнее на Донбассе. «Они, безусловно, сделали это приоритетным в своем списке», — добавил он.


06:00 США готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары для военных служб — WSJ

США на следующей неделе готовятся ввести санкции против российских компаний, поставляющих товары и услуги для военных и разведывательных служб РФ. Об этом пишет Wall Street Journal.

Согласно данным, Минфин США готовится объявить о введении ограничений уже на предстоящей неделе. Под санкции, как ожидается, попадут такие компании, как Серния Инжиниринг, Сертал, а также связанные с ними юрлица.


05:45 Помогали корректировщики. Вчера российские оккупанты обстреляли воинскую часть Житомира

Об обстреле воинской части, который произошел 25 марта, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно подброшенных в город, ждут этот «русский мир», — сказал мэр города.


05:35 «Они не могут понять, что в этой стране митинги никто не организовывает» — директор Херсонского драмтеатра после похищения военными РФ

Директор Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Александр Книга, которого на этом неделе похитили и несколько часов удерживали российские оккупанты, рассказал, что агрессоры допрашивали его об организации митингов в поддержку Украины, которые проходят в Херсоне.

Книга пытался убедить оккупантов, что в Украине их никто не организовывает, что в Херсоне акции протеста проходят во время каждой сессии местного совета, «потому что людям что-то не нравится». По его словам, они не могут этого понять", — сказал директор театра.

Редактор: Инна Семенова

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