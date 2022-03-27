Ударили из Беларуси. Украинская ПВО над Волынью сбила три российские ракеты

27 марта, 00:57
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Ракета морского базирования (фото иллюстративный) (Фото:Факты)

Ракета морского базирования (фото иллюстративный) (Фото:Факты)

Российские ракеты, сбитые украинской противовоздушной обороной над Волынской областью вечером 26 марта, прилетели с территории Беларуси. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.

По его данным, ракеты были запущены российскими самолетами. «О взрывах, которые были слышны сегодня около 21:00. С воздушных целей над территорией Республики Беларусь произошел обстрел четырьмя ракетами», - написал глава ОВА.

Видео дня

Три ракеты из четырех ракет были сбиты в небе.

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Теги:   Беларусь Волынь Волынская область Война России против Украины

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