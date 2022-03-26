«РФ постоянно распространяет страх». Зеленский заявил, что ядерный статус государства не должен быть «разрешением на несправедливость» 26 марта, 11:58 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призвал провести реформу международных институтов (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерный статус государства не должен быть «разрешением на несправедливость» по отношению к другим странам.

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Об этом он сказал во время выступления на Doha Forum.

«Несправедливость — это основа того, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия специально постоянно распространяет, хвастаясь тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и жизнь на земле», — отметил украинский президент.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения в частности, химическое.

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Он добавил, что нападение России на Украину после отказала Киева от своего ядерного арсенала — это высшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть.

«Нам нужна реальная реформа международных институтов, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, чтобы ядерный статус не служил разрешением на любую несправедливость», — резюмировал украинский президент.

Накануне заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва может пойти на применение ядерного оружия в случае некой «провокации» НАТО.

Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия никогда не выиграет ядерную войну.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 марта — 31-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.