Российские военные обстреляли Красногоровку из Торнадо-С 26 марта, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Красногоровку Донецкой области из Торнадо-С (Фото:Нацполиция)

В Донецкой области российские захватчики нанесли удар из реактивных систем залпового огня Торнадо-С по жилому сектору города Красногоровка. Оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает Нацполиция.

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Отмечено, что боеприпасы упали посреди улиц частного сектора. Полиция оцепила опасный район. Взрывотехники полиции и ГСЧС обнаруживают и обезвреживают боевые кумулятивные элементы.

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«По предварительной информации, время самоликвидации элементов может составлять до 40 часов, то есть находиться рядом с ними — смертельно опасно. Призываем жителей города быть максимально осторожными и не приближаться к боеприпасам», — говорится в сообщении.