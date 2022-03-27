Тревожная тенденция. В СНБО рассказали о новых «прорашистских нарративах» в немецких медиа 27 марта, 06:05 Цей матеріал також доступний українською Россия распространяет ложь об Азове, сообщает СНБО (Фото:EPA)

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что в немецких медиа начали появляться новые нарративы, свидетельствующие о попытках России повлиять на общественное мнение в Германии.

В частности, в СМИ распространяются ложные «прорашистские нарративы» по отношению к украинскому «наци-батальону Азов».

«Для немцев тема нацистов и их преступлений гиперчувствительна со времен Второй мировой войны, поэтому любое упоминание или описание военных формирований с префиксом „наци“ вызывает немедленное осуждение и дистанцирование. Именно с этой целью ассоциации украинцев, которые борются за свое государство и свободу с нацистами, рашистские пропагандисты переключились на европейское информационное пространство и особенно на Германию», — сообщает Центр противодействия дезинформации.

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В организации подчеркнули, что батальон «Азов» создан в 2014 из добровольцев, воевавших на Донбассе. Сегодня уже полк «Азов» - это отдельный отряд спецназначения Национальной гвардии Украины.

«Сравнение украинцев с нацистами – устаревшая методика кремля, чтобы манипулировать исторической памятью и провести псевдоаналогии. Обращаем ваше внимание: такие сообщения — это российская пропаганда на выезде», — подытожили в СНБО.